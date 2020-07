MILANO – A livello provinciale, per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus di oggi, fa +6 la provincia di Varese e +5 la Brianza, solo +1 nuovo caso nel comasco.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 17 di cui 10 a Milano città

Bergamo: 7

Brescia: 9

Como: 1

Cremona: 0

Lecco: 1

Lodi: 4

Mantova: 0

Monza e Brianza: 5

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 6

“I dati di oggi sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività. Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17 in totale) con un calo di 4 unità rispetto a ieri. Diminuiscono, seppur lievemente, anche i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149 (2 meno di ieri). Dei 51 casi riscontrati oggi, 22 sono debolmente positivi e 16 invece sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito della positività al test sierologico. Anche oggi si registra 1 solo decesso. Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per “stanare” anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere”. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera (foto), commenta i dati di mercoledì 22 luglio.

