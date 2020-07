SARONNO – Gilli è sempre Gilli. La conferenza fiume di ieri pomeriggio per la presentazione del programma, delle liste (senza nomi per le difficoltà della gestione di una campagna elettorale in periodo estivo e post covid) e del suo Gilli Point è letteralmente un one man show (qui la diretta de ilSaronno). L’ex sindaco rimane fedele a sè stesso. Mascherina dei gatti, qualche stoccata, un programma elettorale impegnativo ma concreto. Niente “libro dei sogni” ma diversi progetti, a partire dal suo cavallo di battaglia “il Municipio a Palazzo Visconti” che si potranno concretizzare malgrado gli anni di vacche magre.

Le stoccate all’ex sindaco Luciano Porro e al primo cittadino in carica sono più soft rispetto alla presentazione della candidatura ma in compenso non mancano gli amarcord per la sua passata sindacatura e per tutto quello che è riuscito a concretizzare.

Il guizzo, quello che l’ha reso celebre e che tutti si aspettano tanto da restare incollati alle sedie nella caldissima sede, arriva con le domande dei giornalisti e in particolare su quella sugli obiettivi della coalizione: “L’ambizione è quella di tornare a governare la città. Non credo che ci arriveremo al primo turno. Adesso è inutile fare ipotesi lo vedremo comunque il 21 settembre”. E poi, a scanso d’equivoci precisa: “Io punto al ballottaggio, se non succederà si penseremo poi. Siamo al centro e a noi preme non essere sottoposti agli estremi”.

E alla domanda sugli altri candidati Gilli dribbla i personalismi e punta tutto sulla competenza: “Mi sento, non superbamente, di propormi quello che ho fatto. Metto a disposizione il mio curriculum professionale e amministrativo. Vorrei che anche gli altri lo facessero. Bisogna governare la più grande azienda di Saronno dopo l’ospedale. Ci vuole, almeno, una minima conoscenza dell’apparato amministrativo”