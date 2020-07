SARONNO – Non stanno certo passando inosservate le opere in corso nel sottopasso “principale” della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna, dove gli accessi alle scale mobili sono stati “impacchettati” con barriere di alluminio: sono infatti in corso le periodiche opere di manutenzione di questi impianti, che ormai da qualche tempo erano stati “fermati”.

Ora, per via dei lavori in corso, si è un poco ristretto lo spazio di passaggio nel sottopasso pedonale, che è quello che collega la zona all’ingresso della stazione con il retrostazione e tramite il quale è possibile accedere alle varie banchine. La buona notizia è che una volta terminati questi interventi, tutte le scale mobili torneranno a funzionare regolarmente. Le opere sono affidate a specialisti e supervisionate da Ferrovienord, che si occupa della gestione delle stazioni e della rete ferroviaria locale.

(foto: una immagine dei lavori in corso nel sottopasso della stazione ferroviaria centrale di Saronno in piazza Cadorna)

22072020