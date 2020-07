SARONNO – Non si può proprio sbagliare, nel muro c’è un nido di calabroni: per mettere in guardia i concittadini qualcuno si è anche “armato” di vernice bianca e sul marciapiede ha scritto in grande “calabroni” con tanto di freccia per indicare il punto dove avrebbero preso “casa”. Si tratta del muro perimetrale del complesso dell’istituto Sant’Agnese. Oltre alla scritta, è comparsa anche una striscia bianca e rossa, ad indicare pericolo, sul palo della pubblica illuminazione proprio accanto.

Vista la “location”, si tratta comunque di un punto di passaggio a poca distanza anche dall’ospedale, saranno ora eseguite verifiche: nel caso la presenza degli insetti fosse confermata, facile ipotizzare che le autorità dispongano un intervento di disinfestazione, che in questi casi può essere eseguito anche direttamente dai vigili del fuoco. La puntura dei calabroni più essere pericolosa, soprattutto per le persone ma anche per gli animali domestici.

(foto: la scritta comparsa sul marciapiede di via Frua per mettere in guardia dai calabroni)

22072020