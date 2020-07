SARONNO – Tamponamento fra tre auto, fra i contusi c’è anche un bambino di 9 anni. L’incidente si è verificato oggi alle 13.50 in viale Europa, questo il nome del tratto alla periferia di Saronno dell’ex statale Varesina. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa saronnese.

Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: il bimbo ed una donna di 23 anni, nessuno di loro è apparso in condizioni preoccupanti. L’autolettiga ha provveduto al trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure e gli accertamenti clinici del caso. Gli agenti della vigilanza urbana hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro.

(foto archivio, precedente intervento della polizia locale per un incidente stradale sempre nella zona periferica di viale Europa a Saronno)

22072020