LAZZATE – – In occasione della presentazione del piano provinciale Brianza ReStart, tenutasi ieri al’auditorium “Egidio Ghezzi” della Provincia di Monza e Brianza, è intervenuto il vice capogruppo della Lega in Regione, (e assessore a Lazzate). Andrea Monti. “Si tratta sicuramente di un piano positivo – afferma Andrea Monti – che offre spunti interessanti circa la ripresa economica, mai come in questo difficile periodo necessaria per il nostro territorio. Vorrei però sottolineare, dato il contesto e considerato come si tratti di un programma provinciale, l’assenza di due interlocutori importanti, ovvero la Camera di Commercio e l’Associazione Industriali di Monza, istituzioni al momento inesistenti con riferimento alla nostra Provincia in quanto accorpate con quelle di Milano”.

“Ritengo sia importante e fondamentale riportare al centro della discussione anche il ritorno ad una Provincia di Monza e Brianza realmente completa rispetto all’esistenza di tutte le articolazioni e le associazioni di rappresentanza territoriali. Chi ha compiuto questa scelta in passato sarebbe bene ammettesse come si sia trattato di un errore strategico, reso manifesto dalla non semplice congiuntura attuale. Proprio ora infatti – conclude Andrea Monti – avremmo bisogno di una nostra camera di commercio e di una nostra associazione industriali, capaci di tutelare realmente gli interessi del tessuto produttivo monzese e brianzolo”.

23072020