Un mare cristallino Bandiera Blu 2020, meravigliosi sentieri da percorrere immersi nella macchia mediterranea caratterizzata dalle sue erbe aromatiche, tour gastronomici e avventurose attività outdoor tra mare, vallate e boschi millenari.

A Pietra Ligure, splendida cittadina in provincia di Savona, preparati a vivere un’estate tra le bellezze del luogo in cui poter respirare l’aria della Liguria più autentica e le numerose attività previste dal calendario “Pietra Family Experience”, pronte a stupirti ed emozionarti, ma soprattutto farti vivere giornate indimenticabili.

Per tutti gli amanti degli sport avventurosi questo è il luogo ideale in cui trascorrere le proprie vacanze. Se il tuo elemento è l’acqua allora potrai scegliere tra le esperienze come la “Snorkeling Blue Adventure” per ammirare i fondali marini pietresi dotati di maschera e boccaglio e la “Sup Experience” alla scoperta delle meraviglie della costa da una prospettiva diversa, mozzafiato.

Se invece preferisci l’entroterra con i suoi boschi, le vallate fiabesche e i sentieri vista mare potrai passeggiare nella natura grazie alle escursioni guidate come il “Pietra Aromatica” o sulle pendici del Monte Grosso, oppure partecipare ai bike tour guidati lungo lo storico Trail del Fieno tra antichi manufatti e viste mozzafiato, oppure lungo il fiume Maremola e la Via del Ferro in direzione di Bardino Vecchio.

Non mancheranno anche attività più rilassanti come il pilates e il risveglio muscolare in riva al mare, lo yoga immersi nella natura e la visita del Parco dell’Asinolla tra i simpatici asinelli e altri animali a due e quattro zampe, tour culturali sulle tracce della grande storia del territorio, ma soprattutto momenti gourmet come le “Cene della Gastronomica” e il “Pietra Gourmet”, dedicati ai piatti della tradizione ligure come il cappon magro e le trofie al pesto con patate e fagiolini, per citare i più celebri.

Spazio anche alla cultura con il “Pria Tour”, itinerario culturale tra i caruggi della cittadina alla scoperta dei suoi monumenti e delle sue chiese, ma soprattutto dei suoi angoli inediti, misteriosi e affascinanti, e “Storie di Pietra” per conoscere le leggende di Pietra Ligure, raccontate da guide appassionate di cultura locale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pietraforever.it, la pagina Facebook Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever, la pagina Instagram pietraforeverofficial oppure consultare il magazine del “Pietra Family Experience”, distribuito dal 10 luglio in tutto il territorio pietrese, con il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni aggiornate sulle escursioni, le visite e le attività.

Per prenotare la propria esperienza è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, contattabile ai numeri +39 019 62931550, +39 019 62931348, alla mail [email protected] oppure recandosi presso la sede fisica in piazza Martiri della Libertà 29, aperta la domenica e il lunedì dalle 9,30 alle 12,30, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Foto: Bulk Media