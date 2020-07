Belle ragazze, il tormentone dell’estate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO / COGLIATE / MISINTO – Belle ragazze, il tormentone dell’estate, ma anche Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto: sono questi gli ingredienti del video che va per la maggiore su Youtube. Il tutto fermato da Seba “x”, ovvero Sebastiano Fumagalli che spiega come “negli ultimi anni ho scritto e proposto frizzanti tormentoni per i miei amici animali, per la violenza contro le donne, per il Capodanno, per l’estate, per l’ambiente. Quest’anno si balla e canta con Brianza Ale’ Ola’ con la mia energia e passione voglio coinvolgere gli 874.019 abitanti della mia bella e meravigliosa terra tra culture , tradizioni, cibi e bellezze”.

Al minuto 1 e 50 secondo, ecco comparire pure alcune immagini riprese a Misinto, Ceriano Laghetto e Cogliate. Il videoclip sta piacendo? Trasmesso in anteprima il 10 luglio, attualmente è stato già visto da oltre 11 mila persone. Un video scanzonato e divertente, con un testo prettamente “locale” ed anche particolarmente simpatico; anche su Youtube i numeri senz’altro cresceranno ancora.

