Alcuni saronnesi hanno chiesto l’intervento della polizia locale per la presenza dei calabroni. I vigili hanno fatto un sopralluogo e hanno segnato il punto in cui si trovava i calabroni con la scritta. Ad eliminare gli insetti sono stati i vigili del fuoco. I pompieri con l’apposita strumentazione hanno eliminato nidi e calabroni. A differenza delle api, che vanno sempre recuperate e affidate ad un esperto che se ne prenda cura, i calabroni non sono protetti e soprattutto se c’è un rischio per l’incolumità delle persone possono essere eliminati. Proprio come avvenuto in via Frua.

Resta, almeno per il momento, la scritta sul marciapiede che indica dove una volta c’era il nido.

(foto la scritta rimasta sul marciapiede)