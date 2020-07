SARONNO – Lavori ai tombini nel centro storico: non sono passati inosservati i piccoli interventi di sistemazione avviati dal Comune nella zona del centro storico pedonale ed in particolare in prossimità di piazzetta Schuster; con apposita segnaletica e birilli bianchi e arancioni a terra. Da qualche tempo, in certi orari, alle auto è concesso di entrare nel centro storico, poi ci sono quelle dei residenti e camioncini e furgoni di corrieri e per le forniture ai negozi del quartiere. Insomma, un certo andirivieni si registra tutti i giorni e qualche tombini aveva bisogno di opere di sistemazione perchè troppo “sporgente” o “interrato” nel piano stradale, ed in qualche caso diventato troppo rumoroso al passaggio dei veicoli.

Con queste opere, la situazione dovrebbe essere risolta; interventi analoghi erano stati compiuti di recente anche in altre zone della città.

(foto: lavori in corso attorno ad alcuni tombini nel centro storico pedonale di Saronno)

23072020