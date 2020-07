SARONNO – Due pezzi da 90 per il Fbc Saronno: in attesa di conoscere in quale categoria giocherà (Prima o Promozione? I saronnesi sono in testa nella graduatoria regionale per il ripescaggio) la società del presidente Simone Sartori ha “bloccato” due elementi di grande esperienza. Restano al Fbc sia il cannoniere Orazio Iacovelli, classe 1986, che Claudio Carrafiello, che era arrivato a campionato iniziato dall’Ardor Lazzate. E’ un “tuttofare” classe 1987.

Il loro sì è giunto dopo il giro di incontri del direttore sportivo Simone Morandi, che in questo periodo sta vedendo uno ad uno tutti i giocatori della rosa della scorsa stagione, per iniziare a programmare la prossima. Sempre, come detto, con l’incognita legate alla categoria in cui giocherà il Saronno: al riguardo, notizie ufficiali dovrebbero giungere, dalla federazione, ai primi del mese prossimo.

(foto: Orazio Iacovelli con il direttore sportivo Simone Morandi e la maglia biancoceleste. E’ già pronto per il prossimo campionato, sperando nell’approdo della squadra in Promozione tramite il ripescaggio)

23072020