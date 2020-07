SARONNO – Anche il “guerriero” ed uomo d’esperienza delle ultime due stagioni ha deciso di restare in biancoceleste: in queste ore pure Paolo Stevanin ha rinnovato con il Fbc Saronno, dopo essersi incontrato allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi con il direttore sportivo Simone Morandi.

Stevanin non è solo un difensore centrale affidabile e che la sa lunga, ha giocato anche nelle categorie superiori ed ha alle spalle ormai tante stagioni; ma è anche con la sua esperienza pure fuori dal campo un prezioso riferimento per i compagni. Un giocatore estremamente generoso e sempre pronto a sacrificarsi per la squadra: ci sarà dunque anche nella prossima annata, sia che il Saronno giochi ancora in Prima categoria, sia che venga ripescato in Promozione come club e tifosi sperano. Al riguardo notizie ufficiali sono attese ai primi di agosto.

(foto: da sinistra, il direttore sportivo del Fbc Saronno Simone Morandi con il difensore Paolo Stevanin)

