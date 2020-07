SOLARO / SARONNO – Ciclista investito in via Varese, la Saronno-Monza, alla periferia di Solaro: è successo ieri alle 19.15, sul posto oltre alle pattuglie di carabinieri e polizia locale è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Per il ciclista, comunque, non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Lungo rettilineo, in quel tratto dell’arteria di collegamento fra il Saronnese e la Brianza gli incidenti non sono affatto una novità. In questo caso il sinistro si è verificato nei pressi dell’ex stabilimento della Parma cassaforti, vicino al confine con Saronno.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti ed eseguito i rilievi dell’incidente stradale, al fine di chiarire con precisione la dinamica del sinistro e chiarire le eventuali responsabilità di quanto è successo, come sempre accade in simili circostanze.

(foto archivio: l’incidente stradale si è verificato nei pressi dell’ex fabbrica della Parma casseforti in territorio di Solaro sulla Saronno-Monza)

23072020