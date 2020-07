SARONNO / GERENZANO – Test covid, indaga la procura sull’accordo dell’istituto San Matteo con la Diasorin, società con sede anche a Gerenzano.

Lavori alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”, in corso la sistemazione delle scale mobili.

Coronavirus. “I dati sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività. Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17 in totale) con un calo di 4 unità rispetto a ieri. Diminuiscono, seppur lievemente, anche i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149 (2 meno di ieri). Dei 51 casi riscontrati, 22 sono debolmente positivi e 16 invece sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito della positività al test sierologico”. Così l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, sui dati di ieri.

Elezioni 2020: Saronno al centro si è presentata ai cittadini.

Mentre il candidato sindaco Augusto Airoldi ha proseguito ieri sera al tour nel quartieri.

