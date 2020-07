SARONNO – Primo colpo di mercato del Fbc Saronno, e che colpo! Proprio questa sera, durante un incontro con il direttore sportivo Simone Morandi, è arrivato l’accordo: Amadio Gjonaj ha firmato ed è ora un nuovo giocatore della formazione saronnese.

Ex nazionale Under 17 dell’Albania, il suo Paese di origine, è cresciuto nelle giovanili dell’Aldini di Milano, ha giocato al Torneo di Viareggio e nel campionato nazionale Primavera ed in serie D (dove ha totalizzato oltre 3000 minuti in campo) ha vestito le maglie, tra l’altro, di Varese, Dardo Boario, Franciacorta, Canavese e nella scorsa stagione del Baveno. Un giocatore di 24 anni, centrocampista: giocherà nel Fbc Saronno in Promozione se ci sarà l’atteso ripescaggio, oppure eventualmente anche in Prima categoria; la sua scelta per la città degli amaretti è anche una “scelta di vita”, essendosi accasato proprio da queste parti.

Oggi per il Fbc Saronno è il giorno del mercato: confermati gli esperti Paolo Stevanin, ed anche Iacovelli e Carrafiello; oltre ai giovani Puzziferri, Vanzulli, Bonfrate e Legnani.

23072020