Nuovo direttivo e nuovo presidente per l’Inter Club Dna di Solaro

SOLARO – Come da statuto, presidente e consiglio direttivo dell’Inter Club sono da rinnovare periodicamente e così anche Solaro ha rinnovato la propria assemblea. Raccolte le candidature tra tutti gli iscritti, si è proceduto mercoledì alla elezione del nuovo consiglio. A seguito dello spoglio vengono eletti nel direttivo Mario Radice, Enzo Palmieri, Natale Villa, Gaetano Basilico, Milena Tirriciello, Gabriele Ranieri e Gianmarco Belotti. A questo punto i nuovi eletti hanno assegnato le cariche principali: presidente Enzo Palmieri, vicepresidente Mario Radice, segretaria Milena Tirricielllo e cassiere Gianmarco Belotti. «Direttivo e soci dell’Inter Club Dna ringraziano il presidente uscente Gabriele Ranieri, per il lavoro svolto con passione ed augurano un buon lavoro al nuovo presidente Enzo Palmieri» – si legge nella nota del Club. Il circolo non è attivo solamente nel sostegno alla propria squadra del cuore ma organizza anche varie iniziative benefiche, tra sagre, tombolate ed eventi varie, di raccolta fondi per le realtà associative locali.

23072020