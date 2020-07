ORIGGIO – Incidente mortale in autostrada A8 nel tratto fra Legnano-Lainate. Per cause ancora da accertare con precisione il conducente di una Alfa Romeo ha perso il controllo del veicolo andando a urtare un mezzo di cantiere fermo a lato carreggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate sono intervenuti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, ed hanno messo in sicurezza gli automezzi.

Per estrarre dall’abitacolo l’automobilista, un ragazzo d 25 anni abitante a Campobasso, è stato necessario utilizzare una cesoia-divaricatore: per il giovane non c’è stato comunque niente da fare. L’urto è stato infatti violentissimo ed il guidatore dell’auto ha perso la vita, mentre nell’incidente non sono stati interessati gli operai che erano al lavoro a poca distanza.

Il sinistro è avvenuto alle 0.10, sul posto anche polizia stradale, l’automedica ed una ambulanza della Croce rossa di Legnano.

(foto: le drammatiche immagini dell’incidente mortale)

