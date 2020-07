SARONNO – Pensionata investita alle porte del rione Matteotti: è successo questa mattina alle 11 in via Giuliani, alle spalle dell’ufficio postale principale ed a poca distanza dalla rotonda all’incrocio con via Varese. La donna, una pensionata del posto di 76 anni, era a piedi, è stata investita da una vettura, cadendo a terra. E’ stata soccorsa dai passanti e quindi dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Legnano che già si trovava nelle vicinanze. E’ arrivata anche una pattuglia della polizia locale saronnese. L’anziana è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata, ha comunque lamentato solo lievi escoriazioni.

Gli agenti della vigilanza urbana hanno compiuto i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti, come vuole la prassi in simili circostanze, per chiarire tutti i contorni dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto: la zona dove questa mattina si è verificato l’incidente stradale, all’incrocio fra via Giuliani e via Varese)

23072020