Softball serie A1, Mkf Bollate-Inox Team Saronno stasera il secondo atto

SARONNO – Oggi dalle 19 il secondo atto del posticipo della 2′ giornata del campionato di softball serie A1, martedì nella prima partita ha vinto Saronno 6-1, e questa sera c’è dunque la rivincita, sempre sul diamante di Ospiate di Bollate e sempre a porte chiuse per il pubblico per via delle norme anti-covid che impediscono l’accesso del pubblico negli impianti sportivi (ma con diretta streaming, gratuita, sul canale Youtube del Bollate softball).

E’ lo scontro fra le due formazione di vertice nel girone A: con il successo dell’altro giorno le saronnesi del presidente Piero Bonetti sono rimaste prime da sole ed ora vorrebbero “allungare”. Un Saronno, guidato dalla manager Giovanna Palermi, che si annuncia agguerrito ed al completo, in pedana di lancio dovrebbe andare Veronica Comar, ex Bussolengo (foto). Attenzione però ad un Bollate, squadra titolata ed esperta, e senz’altro in cerca di rivalsa.

Classifica: Inox Team Saronno 1000, Rheavendors Caronno 750, Mkf Bollate 667, Bussolengo 250, Thunders Castellana 0.

23072020