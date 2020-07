GERENZANO / TURATE – Bomba d’acqua sul Saronnese, questa mattina si è allagato anche il nuovo sottopasso stradale e ciclopedonale nei pressi della stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate. Un suv è rimasto bloccato nell’acqua e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del soccorso acquatico per soccorrere la conducente, sola a bordo della vettura.

Gerenzano sottopasso allagato: il video dei pompieri Gepostet von IlSaronno am Freitag, 24. Juli 2020

La donna, 51 anni, è stata tratta in salvo e sono stati recuperati gli effetti personali. Sul posto anche una ambulanza della Croce rossa, ma per l’automobilista non è stato necessario il trasporto in ospedale. Nel sottopasso si è accumulata una notevole quantità d’acqua, con profondità anche di oltre un metro.

In zona tantissimi gli interventi dei pompieri, a Saronno si sono allagati anche i sottopassi di via Milano e via I maggio; molte le cadute di alberi a Saronno e circondario.

(foto: il veicolo che è rimasto bloccato nel sottopasso di Gerenzano)

