SARONNO – “Mi hanno riferito che qui a Saronno i medici fanno dei turni di lavoro massacranti rispetto agli altri ospedali. Se non c’è personale l’ospedale è vuoto. Chi ci cura?” Questo l’interrogativo del candidato sindaco Pierluigi Gilli, in corsa per la poltrona di primo cittadino alle elezioni di settembre e sostenuto dalle liste Con Saronno, Italia viva, Azione e +Europa.

Prosegue Gilli: “Quello che interessa a tutti noi è di avere un buon ospedale; non chiediamo di avere a Saronno i ricercatori, ci basta una sanità normale, ma di buona qualità e al servizio di un bacino di persone notevole. Questa è una cosa sulla quale si dovrà insistere, ma nelle forme istituzionali, perché è quella la strada da seguire per essere ascoltati della regione”.

(foto: una immagine del padiglione centrale dell’ospedale di piazza Borella a Saronno. Il futuro della struttura è già al centro della campagna elettorale per le amministrative)

24072020