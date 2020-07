SARONNO – Dopo essere rimasti bloccati 6 mesi nella città degli amaretti gli artisti e i mezzi del circo di Roma hanno potuto lasciare il piazzale tra viale Europa e via Galli dove erano attestati dal mese di febbraio.

A bloccare la carovana, formata da una trentina di mezzi compresi quelli con gli animali, prima lo lockdown che ha impedito al circo di esibirsi ma anche di tornare alla propria base e poi le difficoltà economiche. Malgrado i tre spettacoli realizzati a Saronno non sono stati raccolti i fondi necessari per il ritorno a casa da qui la speranza di racimolarli con gli appuntamenti già in programma nel corso del viaggio di rientro.

Negli ultimi mesi a sostenere il circo, sia sul fronte degli alimenti per gli animali sia sull’aiuto agli artisti, è stata la raccolta fondi del gruppo “Sei di Saronno oggi” con il contributo del Comune di Saronno, di Croce Rossa e di altre associazioni ed aziende che operano sul territorio.

(foto archivio)

24072020