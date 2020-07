COGLIATE – Dal 27 luglio al 9 agosto e dal 17 agosto a fine agosto verrà chiusa al traffico la rotatoria di piazza Roma per interventi urgenti sulle tubature del gas metano.

Istruzioni per l’uso – Ecco tutti i dettagli per quanto riguarda le provvisorie modifiche viabilistiche per fare spazio al cantiere. Arrivando da Barlassina in via Piave, obbligo di svolta in via Montello, ad esclusione dei residenti. Via Trento e via Dante vengono chiuse al traffico ad esclusione dei residenti e per l’accesso alle attività commerciali. In vicolo Molino verrà invertito il senso di marcia; per informazioni è possibile contattare il Comune o la polizia locale.

L’obiettivo è quello di fare il prima possibile, per ridurre i disagi ai cittadini che abitano in zona ed anche l’impatto sul traffico in quella parte del paese. E d’altra parte si tratta di opere indifferibili.

(foto archivio: precedente cantiere nella zona per la sistemazione delle condutture del gas metano)

