Le notizie di giovedì: tornano i casi covid nel Varesotto. Ruspe all’ex Cantoni. Un albanese per l’Fbc Saronno

SARONNO – Non abbassare la guardia: anche in zona è coronavirus non è sconfitto, e lo provano i +15 nuovi casi scoperti ieri nel Varesotto mentre in Lombardia si resta sotto i cento.

Saronno, all’ex Cantoni sono entrate in azione le ruspe. Obiettivo, la messa in sicurezza di una porzione della grande area dismessa di via Don Marzorati e dintorni.

Sport, il Fbc Saronno si prepara alla prossima stagione con tante conferme e con un colpo di mercato: l’ex nazionale under 17 albanese Amadio Gjonaj.

In campo anche il softball con gara 2 del recupero della seconda giornata di serie A1; al termine di una partita infinita durata oltre tre ore, ieri sera ad Ospiate l’Mkf Bollate l’ha spuntata sull’Inox Team di Saronno. Le due squadre sono ora al comando, insieme, alla classifica del girone A di regular season.

Elezioni 2020, videointervista de ilSaronno a Luciano Silighini Garagnani di Forza Italia.

