SARONNO – Città allagata, tombini pieni di foglie che non fanno defluire l’acqua piovana: Alberto Paleardi questa mattina ha dato il buon esempio. Armato di paletta e scopa è andato a ripulire i tombini di via Garibaldi e dintorni.

L’esponente politico saronnese, attivista di Italia viva, si è dunque dato da fare, “una piccola iniziativa che ognuno può replicare davanti a casa sua, per dare una mano quando si verificano situazioni di tale portata ed urgenza – dice Paleardi – Quello che è successo questa mattina non è certo usuale, come tanti sono stati svegliato prima delle 6 dal violento temporale, con la grandine che rimbalzava sui tetti. E dalle finestre di casa, in centro, ho visto che i tombini non ce la faceva a reggere, c’era tanta acqua ovunque. Dunque ho cercato anche io di dare il mio contributo. Con una premessa, vista la situazione climatica degli ultimi anni i tombini vanno sempre tenuti rigorosamente puliti, e questa opera essenziale deve essere eseguita dall’Amministrazione civica. E’ stato fatto davvero tutto il possibile in chiave preventiva?”

24072020