CERIANO LAGHETTO – Il nubifragio che stamattina prima delle 6 ha colpito il Saronnese e le Groane, con pioggia, vento, grandine per quasi 40 minuti, ha provocato molti problemi in paese ed anche ingenti danni. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero stati dei cedimenti in via Dante e in via Cadorna angolo via De Amicis. Il risultato è stato un consistente danno alla pavimentazione in piazza Diaz, dove si sono mossi tutti i sampietrini.

Ma non solo: la pioggia caduta ha trasformato in fiumi molte vie del centro, come raccontano i video e le foto condivise in queste ore da molti residenti. Impressionante, ad esempio, la situazione in via Mazzini, dove la forza dell’acqua che scorre è stata immortalata da alcuni residenti in un video diventato subito virale.

Grande mobilitazione per cercare di capire con precisione l’accaduto e soprattutto per porre rimedio il prima possibile alla situazione.

