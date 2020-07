SARONNO – “Si avvisa la spettabile clientela che a causa delle condizioni meteorologiche il supermercato aprirà più tardi”.

E’ il cartello comparso stamattina davanti al supermercato Carrefour di piazza Libertà dove l’acqua ha invaso il punto vendita a causa del nubifragio che ha colpito il Saronnese, le Groane e la Comasca.

Il temporale è iniziato alle 5,30 e in un’ora ha allagato l’intera città di Saronno. Sottopassi allagate, strade invase dall’acqua, tombini messi a dura prova. Tra i vari problemi anche l’allagamento del supermercato Carrefour nel cuore di Saronno. Il personale di Saronno ha chiuso il punto vendita ed ha iniziato a lavorare per risolvere il problema. E’ presto arrivata anche un’idrovora con cui è stata aspirata l’acqua per velocizzare le operazioni di pulizia e di riapertura. Gli interventi sono proseguiti fino alle 14 davanti agli occhi di molti saronnesi che si sono fermati a chiedere informazioni al personale su danni e riapertura.