SARONNO – “L’ordinaria manutenzione, regolare, programmata degli scarichi, dei tombini, delle caditoie è l’unica possibilità di almeno contenere i fenomeni atmosferici come quello della scorsa alba. Senza nascondere l’eccezionalità dell’evento, davvero impressionante, è il momento di programmare a breve gli interventi necessari per attutire le conseguenze di fortunali atipici e, sopratutto, per mettere in sicurezza il torrente Lura in via Filippo Reina, dove si registra una forte criticità, già segnalata nel 2017. Questo è il significato di normalità!” Così il candidato sindaco Pierluigi Gilli (Con Saronno, Italia viva, Azione di Calenda e + Europa) alle elezioni amministrative 2020, dopo le bombe d’acqua ed anche di grandine che si sono ieri mattina abbattute sulla città, con estrema violenza.

L’accaduto è già diventato un caso politico, per i molti allagamenti ed i danni, con la caduta di piante ed i sottopassi allagati fra centro e periferia cittadine.

(foto: il candidato sindaco Pierluigi Gilli)

25072020