SARONNO – “Grandi colpi, qualità, rapidità, capacità di saltare l uomo con facilità, queste le caratteristiche principali del nuovo acquisto, oltre a una duttilità che porterà un under a disposizione di mister Chiodini con un curriculum invidiabile: Seregno, Casatese Rogoredo, Ardor Lazzate. Non è mai sceso in Promozione, alla prima esperienza con la categoria e la nostra maglia, firma con noi il 2000 Alessandro Ballabio, centrocampista”. Così il Fbc Saronno sull’ultimo acquisto per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

L’altro giorno l’annuncio di un altro arrivo importante in casa saronnese, quello dell’albanese Amadio Gjonaj, ex nazionale under 17 della nazionale del suo Paese di origine; confermati gli esperti Paolo Stevanin, ed anche Iacovelli e Carrafiello; oltre ai giovani Puzziferri, Vanzulli, Bonfrate e Legnani. Nelle scorse ore anche l’annuncio dell’arrivo del giovane attaccante Marocco proveniente dalla juniores nazionale della Caronnese.

(foto: da sinistra, il giovane centrocampista Alessandro Ballabio con il direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi)

25072020