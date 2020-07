SARONNO – “Giovane promessa della cantera della Caronnese dove ha contribuito con i suoi gol fino al traguardo di vice campione nazionale con la juniores della Caronnese, per poi passare in prestito tra i grandi con la Triestina di Milano dove ha collezionato presenze ed esperienza per poi scegliere una nuova avventura con la nostra maglia, prima punta, tanta voglia e centimetri per mister Chiodini: ha firmato con noi Matteo Marocco, classe 2001, attaccante”. Così il Fbc Saronno presenta l’ultimo acquisto, giocatore proveniente dunque dalle giovanili del club della vicina Caronno Pertusella.

L’altro giorno l’annuncio di un altro arrivo importante in casa saronnese, quello dell’albanese Amadio Gjonaj, ex nazionale under 17 della nazionale del suo Paese di origine; confermati gli esperti Paolo Stevanin, ed anche Iacovelli e Carrafiello; oltre ai giovani Puzziferri, Vanzulli, Bonfrate e Legnani.

(foto: da sinistra il direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi, con il nuovo attaccante Matteo Marocco)

25072020