Calcio serie D, Clerici e Berton restano con mister Gatti alla Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – E’ tempo di rinnovi in casa Caronnese che dopo la conferma di mister Roberto Gatti vede quella di altri due importanti membri dello staff: il preparatore atletico Giorgio Clerici e il preparatore dei portieri Ermes Berton che si sono legati per un’altra stagione alla società rossoblù.

Giorgio Clerici si è detto felice della riconferma e non vede l’ora di rimettersi in pista: “Lo staff è ormai consolidato, sarà l’undicesimo anno che sono alla corte di Gatti con cui ho un gran rapporto un po’ come con tutti alla Caronnese. La scorsa stagione è stata positiva e credo che ne avremmo viste delle belle fino alla fine anche perché avremmo avuto ancora da giocarci lo scontro diretto contro la Lucchese, poi è arrivato il Covid-19 ed è cambiato tutto. In questi mesi ho studiato molto per stare al passo avendo tanto tempo a disposizione e sono pronto per la ripartenza. Sono contento che la dirigenza mi abbia confermato la fiducia e sono felice di fare parte di questa famiglia. Colgo l’occasione per ringraziare anche il magazziniere Rinaldo Cogliati che svolge un lavoro eccezionale per permetterci di lavorare nel modo migliore possibile”.

25072020