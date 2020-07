SARONNO – Scoperto un nuovo caso positivo al coronavirus: dai 242 casi accertati al 20 luglio, ora si passata a 243, +1. Una lentissima crescita che d’altra parte invita a non abbassare la guardia, evidentemente per la città degli amaretti la strada per diventare covid-free è ancora lunga e quindi è bene continuare a seguire le regole anti-coronavirus che giungono da parte delle autorità sanitarie.

Con 243 casi dall’inizio della pandemia, Saronno è la quarta località più colpita in provincia di Varese dopo Busto Arsizio, il capoluogo e Gallarate. A Saronno sinora è stata colpita dal virus lo 0.62 per cento della popolazione, la media più elevata fra i centri più grandi della provincia; la media provinciale è di 0.45 per cento.

Ecco il quadro della situazione nelle principali località del Varesotto, aggiornata alle scorse ore (fra parentesi il dato del 20 luglio):

Saronno 243 (242)

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 267 (264)

Ieri pochi casi in Lombardia, nessun decesso; pochi casi anche nel Varesotto, anzi solo +1 come nel Comasco; e +2 in Brianza. Ieri non si è registrato alcun decesso in Lombardia e in provincia di Sondrio non ci sono nuovi contagi. Per quanto riguarda i nuovi casi, sono solo +53 dei quali +19 debolmente positivi.

