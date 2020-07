GERENZANO – Guasto idrico a metà mattina in paese, le opere di sistemazione sono in corso ma è possibile che in alcune case di registrino cali di pressione dell’acqua potabile. Ad annunciare il problema, con una nota, l’Amministrazione civica gerenzanese: “Si informa che la società Alfa sta provvedendo alla riparazione di una tubazione dell’acquedotto in via Carducci. Questo comporta riduzione nell’erogazione dell’acqua nelle abitazioni della zona interessata ed in altre zone del paese. I lavori di riparazione dureranno qualche ora”.

L’intervento di ripristino è dunque attualmente in corso, obiettivo dei tecnici è quello di concluderlo il prima possibile per ridurre al minimo i disagi patiti dai cittadini. Da parte del Comune l’impegno ad informare tempestivamente i cittadini, tramite la stampa ed i social network, degli sviluppi della situazione nell’arco del pomeriggio odierno.

(foto: la grossa perdita causata dal guasto che si è verificato alla rete idrica in via Carducci a Gerenzano)

