GERENZANO – Si sono conclusi sabato sera, poco dopo le 19,30, i lavori di riparazione della perdita che ha mobilitato il sabato di fine luglio del comune di Gerenzano. La fornitura d’acqua è ripresa anche se il cantiere in via Carducci resta aperto.

Ad informare i gerenzanesi l’Amministrazione comunale anche con un messaggio del servizio Whatsapp.

“La soc. Alfa informa che pochi minuti fa sono terminati i lavori di riparazione di una tubazione principale dell’acquedotto in via Carducci. Sono state riscontrate rotture in due punti.

In questo momento i tecnici stanno proseguendo con le verifiche sul posto per accertarsi che non vi siano ulteriori problemi.

All’apertura dei rubinetti di casa potrebbe verificarsi la presenza di sabbietta nell’acqua. Si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche secondo.

Si avverte inoltre che un tratto di via Carducci (tratto da via Pascoli a via Manzoni) è chiuso alla circolazione stradale”.

(foto della perdita)