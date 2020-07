LAZZATE – Assalto al bancomat della filiale lazzatese del Credito Bergamasco in piazza Caduti. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Seregno che sono intervenuti subito dopo l’esplosione con i vigili del fuoco volontari del distaccamento cittadino.

Ma cosa si sa al momento? Intorno alle 5,30 i residenti sono stati svegliati da un forte boato. Era l’esplosione. E’ stata tanto forte da sventrare anche la vetrina dell’istituto di credito con pezzi che sono finiti fino in piazza.

I militari sono arrivati sul posto in pochi minuti ma non c’era più traccia dei malviventi ne dei mezzi usati per la fuga. Sono stati comunque realizzati dei controlli nel comprensorio per cercare di rintracciarli. I carabinieri si sono messi subito all’opera per raccogliere elementi per risalire all’identità degli autori dell’assalto mentre i vigili del fuoco si sono occupati di verificare la struttura. L’area è stata transennata anche per tenere lontani eventuali curiosi.

Lo stesso sportello automatico era stato preso di mira tre anni fa, nel mese di maggio, sempre un venerdì notte.

L’ultimo bancomat preso di mira nella Groane è stato quello del distributore di benzina Q8 a Solaro sulla Monza-Saronno a fine giugno.

Per le foto si ringrazia il nostro lettore