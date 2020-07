SARONNO – E’ una delle tradizioni dell’estate saronnese l’incendio del pallone nella piccola chiesetta di San Giacomo accanto all’oratorio e quest’anno si è rinnovata ma… in chiave anticovid.

Ieri sera il pallone di ovatta è stato bruciato non nel piccolo edificio di culto tra via Pellico e via Monti ma nel cortile dell’oratorio di via Legnani. Questa scelta ha permesso di far partecipare molti più fedeli saronnesi rispettando le distanze di sicurezza.

A celebrare la messa, all’aperto sotto il portico, il prevosto monsignor Armando Cattaneo che nell’omelia ha avuto un pensiero per i ragazzi delle medie “protagonisti nelle ultime settimane di una serie di incontri sempre rispettosi delle norme covid”. Non è mancato, vista anche la vicinanza fisica, un momento di raccoglimento per l’ospedale ed una preghiera per i defunti del periodo di lockdown per l’emergenza Covid. Tra i presenti anche il consigliere comunale Francesco Banfi.

(foto: ringraziamo i nostri lettori per le foto e il video dell’incendio del pallone e della messa)