SARONNO – E’ di due feriti il bilancio degli incidenti stradali avvenuti oggi a Saronno, uno all’alba ed uno a metà giornata. Il primo episodio si è verificato alle 5.30 in via Novara, l’arteria che dalla periferia porta verso via Varese ed il sottopasso di via I maggio. Si sono scontrate due auto ed una ragazza di 24 anni è rimasta contusa, ed è stata trasportata in ospedale da una ambulanza della Croce rossa cittadina. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, per eseguire tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruire dinamica e responsabilità di quanto è successo.

Secondo sinistro alle 12.20 in via Gemelli al quartiere Prealpi, anche in questo caso tamponamento tra due automobili, un 64enne ha riportato non gravi contusioni ed anche lui è stato trasferito al nosocomio cittadino di piazza Borella dalla Cri.

(foto archivio: polizia locale ed una ambulanza sulla scena di un incidente in città)

25072020