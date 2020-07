SARONNO – L’Inox Team Saronno, quarto turno di campionato, le “suona” alle campionesse d’Italia del Bussolengo: 2-0 e 11-1 l’esito dei due incontro di sabato pomeriggio e sera al diamante di via De Sanctis, due incontri mai davvero in discussione. Saronno resta quindi al comando della classifica della serie A1.

La cronaca – Si inizia con tante battute ma il risultato non riesce mai a sbloccarsi e si va avanti così sino alla parte conclusiva del match. La gara si sblocca alla sesta ripresa grazie ad una valida di Arianna Nicolini che porta a casa Alessandra Rotondo e Valeria Bettinsoli: 2-0 e finisce così. Nella seconda partita già al primo inning ospiti in vantaggio con un fuoricampo di Princic, ex saronnese (con Kelly Sheldon) ma la reazione del Saronno è immediata: la valida di Sarah Edwards consente a Vigna e Marrone di andare a punto e poi c’è solo Saronno che chiude per “manifesta” alla quarta ripresa, 11-1.

(foto: alcune fasi della partita)

25072020