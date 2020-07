Uboldo, benefattore misterioso per il canile

UBOLDO – “A seguito del nostro appello un cui chiedevamo per i cani del nostro rifugio lo spray antimosche, ieri sono arrivati 3 pezzi. Non c è scritto il mittente: ringraziamo di cuore le persone che ci stanno regalando questo prodotto per noi tanto necessario e prezioso! Apollo, Poly e gli altri cani ringraziano. Grazie dai nostri bau e da parte del direttivo e dei nostri volontari!” Lo dicono i responsabili del canile di Uboldo, gestito dall’associazione “Una luce fuori dal tunnel”.

Il canile dell’associazione si trova in via Caduti della Liberazione a Uboldo ed è gestito dai volontari senza alcun sostegno da parti degli enti pubblici ma contando esclusivamente sul buon cuore dei concittadini e degli amanti degli animali in generale; ed autofinanziato tramite banchetti ed iniziative benefiche in paese e circondario.

(foto: le confezioni di spray antimosche donate al canile da un misterioso benefattore, che ha preferito agire in forma anonima)

