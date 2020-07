SARONNO – Va avanti l’impegno del Fbc Saronno, tra conderme e acquisti, per allestire una squadra competitiva per la prossima stagione, sia che i biancocelesti militino in Prima categoria o Promozione (hanno fatto richiesta di ripescaggio).

Settore giovanile Monza, tante le presenze in eccellenza, colonna portante mai assente una partita lo scorso anno in maglia bianco azzurra. #PromozioneOnoIoResto rinnova con noi Davide Bernello, classe 1995, difensore centrale.

L’altro giorno l’annuncio di un altro arrivo importante in casa saronnese, quello dell’albanese Amadio Gjonaj, ex nazionale under 17 della nazionale del suo Paese di origine; confermati gli esperti Paolo Stevanin, ed anche Iacovelli e Carrafiello; oltre ai giovani Puzziferri, Vanzulli, Bonfrate e Legnani. Nelle scorse ore anche l’annuncio dell’arrivo del giovane attaccante Marocco proveniente dalla juniores nazionale della Caronnese. E’ arrivato anche il centrocampista Ballabio.

(foto, da sinistra: il direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi, con il riconfermato Davide Bernello, che resta dunque con i saronnesi)

