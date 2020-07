SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / LIMBIATE – In zona ieri nessun nuovo caso di positività al coronavirus.

Ecco il quadro della situazione con il numero delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 243

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 267

Tradate 127

Caronno Pertusella 106

Modesto incremento dei nuovi casi positivi al coronavirus anche ieri in Lombardia. Nelle province il dato più elevato riguarda quella di Milano, seguita da Bergamo. Nel Varesotto solo +3, nel Comasco +2 ed in Brianza +2.

I dati dell’emergenza coronavirus indicano una prosecuzione del trend degli ultimi giorni: in tutto +79 i casi positivi scoperti ieri tramite gli oltre diecimila tampono effettuati; fra essi ci sono +18 debolmente positivi. Nessun decesso in Lombardia, aumentano i ricoverati in ospedale per coronavirus ma diminuiscono i casi gravi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus sul territorio.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

