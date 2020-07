SARONNO – Il circolo Italo Balbo di Saronno del partito Fratelli d’Italia ha aperto ufficialmente la campagna elettorale 2020. Ieri il primo dei quattro appuntamenti ai gazebo per presentare la lista dei candidati. Una lista di volti storici del partito e new entry, rappresentanti le diverse zone di Saronno, per un appoggio alla coalizione di centrodestra con contributi da parte del territorio.

I prossimi appuntamenti saranno oggi, domenica 26 luglio al quartiere Matteotti e il prossimo weekend in piazza Volontari del Sangue (sabato) e al quartiere Cassina Ferrara (domenica mattina). Un’attenzione alla piazza e ai quartieri, che sarà approfondita nelle prossime settimane.

“Apriamo questa campagna elettorale con la spinta positiva del partito nazionale che ci vede oggi oltre il 15% – afferma Ernesto Credendino presidente del circolo cittadino – siamo entusiasti nonostante sia stato un anno molto difficile per molti italiani e saronnesi. Vogliamo ripartire con i migliori presupposti per ottenere buoni risultati sul territorio e poter dare un importante contributo al governo della città di Saronno. Forti dell’esperienza maturata dai nostri assessori dell’amministrazione in carica, Gianangelo Tosi per i Servizi Sociali e Gianpietro Guaglianone per Ambiente e Sport, che hanno dimostrato la presenza del partito sul territorio e dato valore a temi cari alla nostra tradizione, affronteremo con grande spirito di iniziativa questa campagna elettorale ‘lampo’ al servizio della città.”

