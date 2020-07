SARONNO – LAZZATE – GERENZANO Brusco risveglio a Lazzate dove una banda ha preso di mira il bancomat. Una forte esposizione e tanti danni per un blitz che ricorda quello di tre anni fa ai danni dello stesso istituto di credito

Buone notizie per Saronno arrivano dal senatore Alessandro Alfieri che annuncia l’arrivo di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per il Comune di Saronno

Sabato movimentato anche a Gerenzano: a causa delle rottura di una tubatura allagamento e case senza acqua in via Carducci

Aggiornamento Covid: modesto incremento dei nuovi casi positivi al coronavirus anche oggi in Lombardia. Nelle province il dato più elevato riguarda quella di Milano, seguita da Bergamo. Nel Varesotto solo +3, nel Comasco +2 ed in Brianza +2.

Vi abbiamo raccontato con foto e video come si è rinnovato, in chiave anticovid, il rito dell’incendio del pallone in occasione di San Giacomo

Per lo sport vittoria per il Saronno Softball e nuovo acquisto per l’Fbc Saronno

