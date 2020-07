SARONNO – Il sottopasso di via I maggio si scusa con i saronnesi, per il maxi allagamento di venerdì mattina: “Stavolta mi sa che ho esagerato” e c’è pure un cuore. Questo l’ironico messaggio comparso sulla pagina Facebook che ormai da anni fa sorridere i saronnesi, “Sottopassaggio allagato di Saronno”, creata in “onore” del sottopasso che quando piove spesso si riempie d’acqua. Come è successo, e non sarebbe potuta andare diversamente, in occasione del fortissimo nubifragio che si è verificato all’alba di venerdì scorso. Nell’occasione, è pure rimasto bloccato dentro un furgone.





Il “Sottopassaggio allagato di Saronno” ha evidentemente letto ilSaronno, la foto pubblicata sul proprio profilo è una di quelle comparse sul nostro quotidiano, per illustrare l’accaduto. Ma c’è anche la rassegna stampa perchè stavolta l’accaduto ha avuto una eco addirittura nazionale, che sulla pagina Facebook si definisce come “Momenti di gloria. Grazie a tutti i negazionisti del cambiamento climatico, senza di voi non ce l’avrei fatta”.

