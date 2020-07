SARONNO – “Finalmente soldi veri per l’Ospedale di Saronno!”. Inizia così la nota condivisa dal candidato sindaco Augusto Airoldi che torna a parlare dei fondi investi per il nosocomio di piazzale Borrella.

Con un emendamento in sede di Assestamento del Bilancio regionale, Samuele Astuti, consigliere regionale del PD e membro della commissione sanità, chiede al Consiglio regionale lo stanziamento di 12 milioni di euro, a valere sull’anno 2020, per l’Ospedale di Saronno.

Scopo dello stanziamento è quello di reperire i fondi per il Servizio trasfusionale, i laboratori e Servizio di Anatomia patologica; Camera mortuaria; Adeguamento impiantistico e di strumentazione sanitaria dei servizi di Diagnostica per immagini e Medicina nucleare; Ampliamento dei reparti di Cardiologia e Anestesia Rianimazione; Impianti meccanici del Padiglione Verde; Sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi sotterranei e delle vie di fuga; Realizzazione di parcheggi e rifacimento della Portineria.

In attesa che Gallera e soci dicano ai 185.000 cittadini utenti quali siano le loro intenzioni sul futuro dell’Ospedale di Saronno, che continua a rimanere indefinito, l’accoglimento di questo emendamento, al di là delle consuete dichiarazioni, rappresenta un primo banco di prova delle reali intenzioni della maggioranza Lega – FI circa il futuro del nostro ospedale.