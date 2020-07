Calcio femminile, terzo colpo di mercato delle Azalee

GALLARATE / SARONNO – Terzo colpo di mercato per le Azalee, la formazione di calcio femminile che partecipa al campionato di serie C e “condivisa” fra Gallarate e Saronno.

Nelle scorse ore è stato annunciato l’arrivo di Federica Clerici,

cntrocampista ma all occorrenza difensore con lunga carriera iniziata a 6 anni nei campionati maschili, di seguito milita nelle giovanili nel Como 2000 poi nel Tabiago (in quella stagione vince il Torneo delle Regioni) poi Cortefranca, Biassono e di nuovo Como. Classe 1994, con esperienza e determinazione! “Prezioso rinforzo! L’allenatrice Dolores Prestifilippo e lo staff le danno il benvenuto!” dicono i dirigenti delle Azalee che dunque stanno già lavorando per la prossima stagione.

In precedenza l’annuncio dell’arrivo anche di Ilaria Mussari, classe ’99, giovane di buona prospettiva, giocatrice offensiva, versatile può spaziare dalla fascia a tutto il fronte d’attacco. Cresciuta nelle Dreamers, poi Pro Sesto e Cesano Boscone.

(foto: l’ultima arrivata in casa Azalee, Federica Clerici, in una azione di gioco)

27072020