SARONNO – Anche domenica nessun nuovo caso di coronavirus nella zona, a dispetto dei piccoli focolai che sono stati individuati in varie zone della Lombardia. Saronno, Caronno Pertusella e Tradate, principali località della zona restano a +0 al pari degli altri grandi centri del Varesotto, da Varese a Busto Arsizio a Gallarate.

Ecco il riepilogo col numero delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 243

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 267

Tradate 127

Caronno Pertusella 106

In tutto il Saronnese e Tradatese, confermato il +0. Stesso discorso nelle Groane.

“Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo. Ieri si è registrato un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di domenica 26 luglio.

27072020