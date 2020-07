SARONNO – “Piazze e quartieri” questa è la partenza della campagna elettorale di Fratelli d’Italia che nel weekend è stata protagonista di un doppio gazebo in piazza Volontari del sangue sabato e al Matteotti domenica.

Allo stand oltre al segretario cittadino Ernesto Credendino presenti gli assessori Gianangelo Tosi e Gianpietro Guaglianone e diversi attivisti e candidati. Il realtà il gazebo si è trasformato in un momento di confronto e di sopralluogo visto che molti residenti sono venuti a curiosare ed hanno approfittato della presenza dell’assessore all’Ambiente per richieste e segnalazioni.

“Ero stato al Matteotti di recente con un sopralluogo per la sistemazione della pensilina (tra via Amendola e via Don Minzoni ndr) e per la recente manutenzione alle panchine – spiega proprio l’assessore – e anche domenica mattina è stata l’occasione per rispondere “direttamente” ad alcune segnalazioni dei residenti”. L’assessore ha fatto un sopralluogo guidato dai saronnesi in alcuni punti dove c’erano rifiuti abbandonati e resti del nubifragio non ancora rimossi. “Abbiamo subito attivato Amsa Econord che ha rimosso immediatamente la spazzatura ed eseguito l’intervento di pulizia – rimarca Guaglianone – L’evento di venerdì è stato eccezionale nella portata e nelle conseguenze e sono stati necessari molti interventi di pulizia prima mirati alle zone più critiche in cui c’era anche un rischio per la sicurezza e poi man mano in tutta la città. Sono arrivate diverse segnalazioni e con gli uffici si sta cercando di rispondere a tutte”.