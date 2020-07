Lo scarico abusivo non è anonimo come credeva, il comune lo becca e lo sanziona

Lo scarico abusivo non è anonimo come credeva, il comune lo becca...

COGLIATE – Pensava di passare inosservato, anzi ha cercato in tutti i modi di passare inosservato, ma alla fine la Polizia locale e l’amministrazione comunale di Cogliate sono riusciti comunque a risalire all’identità dello scaricatore abusivo che ha riempito di cassette di legna le porte del bosco delle Groane nella zona di via Dei Gigli. L’efficacia delle indagini degli agenti ha portato all’individuazione del responsabile che sarà sanzionato e obbligato a ripulire. Il geniale scaricatore, per non farsi beccare, aveva reso anonime tutte le cassette di legno abbandonate, staccando ogni possibile etichetta od insegna che potesse in qualche modo ricondurre alla sua persona. Probabilmente perdendo più tempo di quanto ne sarebbe occorso per un viaggio in discarica. «Peccato che se ne sia dimenticata una – specifica il sindaco Andrea Basilico. E una è stata sufficiente per riuscire a rintracciarlo. Non tolleriamo questi scarichi sul nostro territorio comunale. La nostra è una lotta che va avanti da mesi, sempre con migliori risultati. Abbiamo anche predisposto l’acquisto di fototrappole ed avevamo dichiarato che ci sarebbe stata tolleranza zero. Stiamo mantenendo la promessa».

27072020