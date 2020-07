Pulizie post nubifragio, fine settimana al lavoro per il Parco Groane

GROANE – È stato un fine settimana di lavoro molto intenso per i volontari del Parco delle Groane che si sono divisi su più punti dell’area protetta per una dozzina di interventi di rimozione e abbattimento piante pericolanti su strade e piste ciclo-pedonali dopo il nubifragio di venerdì mattina.

Solaro e Misinto le zone di bosco e vegetazione più colpite. In particolare a Solaro, lungo corso Europa, si è reso necessario anche il supporto di un agente della Polizia Locale per bloccare il traffico a causa di una pianta che rischiava di cadere lungo la strada.

Gli operatori delle Groane sono stati attivi anche durante le ore dell’emergenza: un gruppo di otto uomini della Vigilanza e della Protezione Civile del Parco delle Groane sono intervenuti in attività di monitoraggio del territorio per eventuale supporto agli enti preposti. Gli interventi per caduta alberi più importanti hanno riguardato i comuni di Lazzate, Ceriano Laghetto, Cesate 14^ Strada, Solaro corso Europa (poi rimosso nei giorni successivi) e Villaggio Brollo.

